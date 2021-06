Ue: Draghi, risorse Pnrr devono essere spese con efficienza e onestà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere spese bene, con efficienza e onestà. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo oggi al Senato. Per il presidente del Consiglio sono importanti la qualità degli investimenti e l’onestà delle procedure fondamentali per la crescita “ma anche per dimostrare al resto dell’Europa, a Paesi i cui cittadini hanno pagato le tasse per finanziare il nostro Pnrr, che questi soldi non sono stati spesi male”. (Frm)