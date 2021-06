Covid: gli scienziati cinesi cancellarono i dati sui primi casi a Wuhan, la scoperta di un virologo Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati cinesi hanno cancellato dati cruciali sui primi casi di Covid-19 con l’obiettivo di “oscurare la verità sulle origini della pandemia”. Lo sostiene il virologo statunitense Jesse Bloom, del Centro di ricerca sul cancro Fred Hutchinson di Seattle, la cui scoperta è stata ripresa dal quotidiano britannico “Daily Mail”. L’esperto parla in particolare di “decine di campioni di test da Wuhan” che sono stati eliminati da una banca dati internazionali usata per tracciare l’evoluzione dell’epidemia. I documenti, secondo Bloom, avrebbero potuto fornire informazioni cruciali sull’origine del virus e sulla sua circolazione prima dei casi ufficiali registrati nel dicembre del 2019. Il virologo statunitense, infatti, ritiene che i primi campioni ufficiali del virus siano “molto più evoluti di quanto ci si aspetterebbe da un agente patogeno che ha appena fatto il salto di specie da animale a essere umano”. La sparizione dei dati non convalida necessariamente la teoria della “fuga da laboratorio”, ovvero l’ipotesi secondo cui la pandemia di Covid-19 sia nata a seguito di un presunto incidente all’Istituto di virologia di Wuhan. Tuttavia, essa alimenta i sospetti che di recente hanno portato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ordinare alle sue agenzie di intelligence un’indagine sull’origine della pandemia. (segue) (Nys)