Covid: gli scienziati cinesi cancellarono i dati sui primi casi a Wuhan, la scoperta di un virologo Usa (2)

- La scoperta di Bloom è stata illustrata in dettaglio in un rapporto intitolato “Il recupero di dati cancellati sul sequenziamento fa più luce sull’epidemia iniziale di Sars-Cov-2 a Wuhan”. In particolare, 45 campioni positivi di Covid-19 erano stati caricati all’inizio del marzo del 2020 nell’archivio dell’Istituto nazionale di sanità (Nih) degli Stati Uniti dall’Università di Wuhan. I campioni facevano parte di uno studio sulla diagnosi dei pazienti Covid attraverso test Pcr. Solo pochi giorni più tardi il governo cinese avrebbe diramato un ordine che prevedeva l’approvazione per la pubblicazione di ogni dato sul coronavirus. Da allora, tutti i 45 campioni sarebbero stati eliminati dal database statunitense e, secondo Bloom, “non vi è alcuna ragione scientifica plausibile per la cancellazione”. Stando al virologo statunitense, la spiegazione più probabile è un tentativo di “oscurare la verità sulle origini della pandemia”. (segue) (Nys)