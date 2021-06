Covid: gli scienziati cinesi cancellarono i dati sui primi casi a Wuhan, la scoperta di un virologo Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professore statunitense ha ricordato che gli scienziati possono ottenere la rimozione dei loro campioni genetici dagli archivi del Nih con relativa facilità, in genere attraverso una richiesta via email. Non risulta tuttavia che vi sia stata alcuna richiesta nel caso dei dati di Wuhan. Bloom ha anche difeso il personale dell’archivio del Nih, che devono gestire “13 milioni di campioni” e che non hanno la possibilità di “valutare le motivazioni di tutte le richieste”. Il virologo è riuscito comunque a recuperare parzialmente 13 dei campioni usando Google Cloud e ha notato diverse differenze genetiche tra i ceppi dei campioni cancellati e il virus che si è diffuso nel mondo. “Nonostante gli eventi che hanno portato all’emergere del virus a Wuhan non siano ancora chiari (teoria zoonotica contro incidente di laboratorio), tutti sono d’accordo che l’antenato del SarsCov2 è il coronavirus dei pipistrelli. Dunque, ci aspetteremmo che le prime sequenze di SarsCov2 siano più simili ai coronavirus dei pipistrelli e che, con la continua evoluzione, il virus sia diventato sempre più diverso dal suo antenato. Ma questo NON è il caso!”, ha scritto oggi su Twitter Bloom presentando la sua ricerca. “Invece, i primi casi rintracciati al mercato del pesce di Huanan sono più diversi dai coronavirus dei pipistrelli rispetto ai campioni raccolti più tardi in Cina e in altri Paesi”. (segue) (Nys)