Covid: gli scienziati cinesi cancellarono i dati sui primi casi a Wuhan, la scoperta di un virologo Usa (4)

- Lo studio dell’esperto Usa è stato condiviso oggi dall’ex consigliere del primo ministro britannico Dominc Cummings, secondo cui le prove raccolte da Bloom “puntano verso la teoria della ‘fuga da laboratorio’”. Patrick Vallance, capo consigliere scientifico del Regno Unito, ha detto oggi in audizione alla Camera dei lord che vi è “una reale necessità di capire che cosa accade nei laboratori di virologia”. Proprio ieri, peraltro, il quotidiano statunitense “Washington Post” ha pubblicato un’inchiesta che mostra come all’interno dell’Istituto di virologia di Wuhan siano stati condotti una serie di progetti e di dibattiti coperti dal segreto di Stato cinese. Un tale livello di segretezza, sottolinea il quotidiano, può contribuire a spiegare come mai le indagini sull’origine del Covid-19 abbiano fatto così poca strada. Il “Washington Post” cita in particolare un episodio specifico: nel maggio del 2019 il personale dell’istituto fu portato in sala conferenze per un incontro con un funzionario dell’Amministrazione nazionale cinese per la protezione dei segreti di Stati, Tang Kaihong. Stando a un resoconto pubblicato dall’Accademia cinese delle scienze, Tang avrebbe avvertito il personale di Wuhan del pericolo di infiltrazione da parte di spie straniere e dei rischi per la sicurezza nazionale connessi al lavoro all’interno dell’istituto. I criteri cinesi per la secretazione degli atti sono più bassi rispetto ad altri Paesi. In base alla legge in vigore, infatti, i materiali coperti da segreto di Stato possono essere non solo documenti militari e diplomatici, ma anche informazioni delicate sullo sviluppo economico, scientifico e sociale nazionale. (segue) (Nys)