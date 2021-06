Covid: gli scienziati cinesi cancellarono i dati sui primi casi a Wuhan, la scoperta di un virologo Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida del laboratorio di Wuhan sulla pubblicazione di informazioni affermano che l’istituto condivide i dettagli del proprio lavoro con il pubblico, eccezion fatta per i materiali coperti da segreto di Stato e per quelli oggetto di indagine. Non è chiaro quali siano i progetti secretati del laboratorio. Lo scorso gennaio il dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere di essere a conoscenza di progetti classificati in corso almeno dal 2017, incusi esperimenti sugli animali. L’inchiesta del “Washington Post” ha trovato traccia tra i documenti pubblici di collaborazioni tra il laboratorio di Wuhan e gli ospedali militari cinesi su progetti non classificati per lo sviluppo di farmaci e la prevenzione dell’Aids. In altri casi, vengono menzionati progetti segreti condotti all’interno dell’istituto. La Cina ha aggiornato nel marzo del 2014 la sua Legge sul segreto di Stato, garantendo una guida pratica per quanti lavorano su informazioni sensibili. (segue) (Nys)