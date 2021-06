Covid: 951 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi allo 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 951 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 835, per un totale di 4.255.434 dall’inizio dell’epidemia. Sono 30 i decessi, in calo rispetto ai 31 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 198.031 rispetto agli 192.882 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale allo 0,5 per cento, rispetto allo 0,4 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 68.619, in calo di 4.345 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 5.455, per un totale di 4.059.463 dall’inizio dell’epidemia. Sono 344 le persone ricoverate in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 2.140. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Sicilia (158), la Lombardia (131), la Campania (110) e il Lazio (97). (Rin)