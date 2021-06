Fisco: Serracchiani (Pd), occupazione femminile volano di crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, osserva: "Con la proposta della tassazione agevolata per il secondo percettore del reddito poniamo un altro pilastro nell’azione di sostegno alle famiglie ed alle donne. La Tasp si affianca all’assegno unico". La parlamentare aggiunge in una nota: "Superiamo ogni forma di disincentivazione al lavoro. Promuovere l’occupazione delle donne, agire perché vengano superate le disparità che ancora pesano sulle donne è il nostro obiettivo. E per questo è anche molto importante oggi l’approvazione in commissione Lavoro alla Camera della proposta sulla parità salariale: un altro pilastro di una strategia che ha di mira la lotta alle disuguaglianze che frenano, tra l’altro, una vera ripresa perché come vediamo dall’esempio di altri Paesi europei - conclude l'esponente del Pd - il lavoro femminile è un grande volano per la crescita del Pil". (Com)