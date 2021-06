Banche: Meloni, preoccupata da regolamento Eba, rischio milioni di italiani segnalati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando finirà la moratoria sui prestiti, se non verrà sospesa l'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'Autorità bancaria europea (Eba), il rischio è che milioni di italiani siano segnalati alla centrale rischi. Lo ha detto la presidente del Gruppo Ecr (conservatori e riformisti europei) e di Fratelli d'Italia, Giorgia, Meloni, ai giornalisti dopo alcuni incontri istituzionali a Bruxelles. Meloni ha ricordato di aver incontrato stamattina il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, insieme al capodelegazione di FdI al Parlamento Ue, Carlo Fidanza, e il copresidente del Gruppo Ecr, Raffaele Fitto. Con Sassoli "abbiamo parlato del tema del pluralismo, non solo all'interno del Parlamento, ma anche all'interno della Conferenza sul Futuro" dell'Europa "perché l'Europa merita un dibattito serio, approfondito, e invece l'impressione è quella che l'obiettivo finale della Conferenza sia un po' preordinato, nel senso di favorire un dibattito in senso federalista", ha detto. "Noi rivendichiamo pieno diritto di cittadinanza per una idea diversa di Europa, quella confederale, basata sul rispetto della sovranità nazionale e sul rispetto della sussidiarietà, e chiediamo che abbia pieno diritto di stare all'interno di questo dibattito", ha aggiunto. (segue) (Res)