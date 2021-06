Banche: Meloni, preoccupata da regolamento Eba, rischio milioni di italiani segnalati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Sassoli, Meloni ha incontrato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, con il quale "ci siamo soffermati sul tema del Recovery Fund, del Pnrr, del Patto di stabilità. "Noi siamo un po' preoccupati dai tempi della erogazione delle risorse e dalle condizionalità, da una eccessiva discrezionalità della Commissione sulle risorse che devono fare gli Stati membri e dal Patto di stabilità che se rientrasse in vigore nel 2023 con i parametri che conosciamo creerebbe moltissimi problemi alla nostra crescita economica", ha affermato la leader di Fd'I. "Su questo abbiamo chiesto uno sforzo e garanzie al commissario Gentiloni", ha aggiunto. "I sono molto preoccupata dal nuovo regolamento Eba in tema di scoperto bancario. Credo non ci si stia rendendo conto del fatto che noi, quando finirà la moratoria sui prestiti, se non verrà sospesa l'entrata in vigore del nuovo regolamento Eba, rischiamo di ritrovarci milioni di italiani segnalati alla centrale rischi e le banche che devono ulteriormente comprimere il credito. E non penso che possiamo permetterci una cosa del genere, che rappresenterebbe un detonatore nella attuale situazione italiana", ha sottolineato. (segue) (Res)