Banche: Meloni, preoccupata da regolamento Eba, rischio milioni di italiani segnalati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo detto a Gentiloni che noi siamo pronti a fare la nostra parte e a batterci sia su queste materie sia anche per ottenere che la sede della nuova autorità antiriciclaggio possa venire in Italia. Ci sembra giusto. In Germania ha sede la Bce, in Francia ha sede l'Eba, una nuova autorità legata alle materie economiche dovrebbe avere sede nella terza economia europea, a maggior ragione perché l'Italia in materia di antiriciclaggio è una assoluta avanguardia", ha continuato. Più tardi Meloni avrà tre bilaterali con il premier sloveno Janez Jansa, il primo ministro ungherese, Viktor Orban, il premier polacco Mateusz Morawieck. "Con loro i temi sono quelli del Consiglio europeo: migranti e ripresa economica", ha spiegato. (Res)