Guardia finanza: nel Bilancio 2020 a Roma arresti, denunce e sequestri nella lotta a criminalità

- Nel contrasto alla criminalità organizzata che spazia dalla tutela del mercato dei capitali alla salvaguardia di quello dei beni e servizi, passando per l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità comune e organizzata nel tessuto economico legale, sono stati denunciati alla Magistratura penale 261 soggetti (di cui 7 arrestati), dei quali: 177 per reati fallimentari (1 in stato di arresto); 13 per reati societari; 8 per reati bancari (1 in stato di arresto); 9 per vicende di usura (5 in stato di arresto); 23 per riciclaggio e 14 per auto-riciclaggio, con il sequestro di beni e valori per circa 4,4 milioni di euro; 29 per falsificazione dei mezzi di pagamento; 2 per reati di borsa e abusiva attività di gestione del risparmio; sono stati eseguiti 47 accertamenti economico-patrimoniali nei confronti di 393 soggetti (258 persone fisiche e 135 persone giuridiche), in applicazione della normativa antimafia, proponendo il sequestro di beni immobili e mobili per circa 128 milioni di euro e procedendo al sequestro di disponibilità finanziarie e cespiti per un valore di oltre 28 milioni di euro. Sono dati contenuti nel bilancio del 2020 delle fiamme gialle di Roma in occasione del 247 anniversario del Corpo. (segue) (Rer)