Guardia finanza: nel Bilancio 2020 a Roma arresti, denunce e sequestri nella lotta a criminalità (2)

- Nello stesso bilancio della Guardia di Finanza sono sottolineati i circa 29 milioni di beni definitivamente confiscati alle organizzazioni criminali. Nel 2020, presso gli scali portuali e aeroportuali, sono stati intercettati flussi non dichiarati di valuta per 11,4 milioni da e verso Paesi europei ed extraeuropei, a seguito di 684 interventi, con la verbalizzazione di 681 persone in via amministrativa e il sequestro di denaro contante per circa 2,3 milioni di euro, dei quali 1,9 milioni per l’ipotesi di reato di riciclaggio. Sono 1.596 i contesti scaturiti da segnalazioni per operazioni sospette approfonditi dalle unità operative del Corpo. Infine, sono stati sequestrati circa 2 milioni gli articoli, tra guanti, mascherine chirurgiche e altri dispositivi non conformi, nonché oltre 410.000 prodotti ad azione detergente/igienizzante spacciati per biocidi. (Rer)