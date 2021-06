Ue: Meloni, gruppo Ecr si allarga, entra deputato Milazzo da FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) si allarga e vede l'ingresso di due eurodeputati, un tedesco e l'italiano Giuseppe Milazzo, eletto con Forza Italia. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di alcuni incontri istituzionali a Bruxelles. "Abbiamo fatto la riunione del Gruppo di Ecr per rafforzare la famiglia dei conservatori, per allargarla, in un giorno importante in cui abbiamo salutato l'ingresso di due nuovi parlamentari, uno tedesco e uno italiano, Giuseppe Milazzo, che rafforza anche la famiglia di FdI. Sono contenta perché anche qui in Europa si vede una crescita che mi pare si sta sviluppando su tutto il territorio nazionale", ha aggiunto. (Beb)