Omofobia: Molinari (Lega) su ddl Zan, no a inserimento reato di opinione in legge Mancino

- Certamente il Parlamento "è libero e il Vaticano ha espresso una sua posizione dando la sua interpretazione di una presunta violazione del Concordato in un aspetto del ddl Zan che abbiamo sempre contestato anche noi, cioè l'introduzione di questa giornata contro l'omotransfobia" che coinvolgerebbe "anche le scuole cattoliche". Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, a margine dell'inaugurazione della nuova sede della Fondazione Luigi Einaudi. "Dal nostro punto di vista - ha spiegato - crea un problema a tante famiglie che non vogliono che lo Stato parli ai bambini sotto una certa età di determinate tematiche. L'altro tema che ci preoccupa di più è la parte legata ai reati di opinione. Il nostro timore è che il ddl Zan non tuteli da eventuali violenze e discriminazioni chi ha un orientamento di genere diverso, ma crei una nuova fattispecie di reato che rischia di colpire anche le opinioni", ha aggiunto Molinari per poi concludere: "E' l'aspetto che contestiamo dall'inizio. Non siamo d'accordo ad andare a lavorare sulla legge Mancino e introdurre un reato di opinione".(Rin)