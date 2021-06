Milano: De Corato, ci sono voluti 5 anni perché Comune si impegnasse contro Taxi abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono voluti cinque anni, proteste, scioperi, flash mob e magicamente, a qualche mese dal voto, Sala e la sua Giunta si accorgono del problema e si impegnano a fronteggiarlo con il Protocollo di contrasto al fenomeno dei Taxi abusivi firmato oggi da Comune di Milano, Prefettura e sindacati”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, in merito al protocollo di contrasto al fenomeno dei Taxi abusivi firmato oggi da Comune di Milano, Prefettura e sindacati. ”Farò un accesso agli atti e presenterò un'interrogazione per sapere quante sanzioni sono state elevate a tassisti abusivi in questi ultimi cinque anni", conclude De Corato.(Com)