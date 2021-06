Tagikistan: talebani al confine afgano, guardie di frontiera in massima allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guardie di frontiera del Tagikistan sono “in massima allerta” dopo che nel nord dell’Afghanistan i talebani hanno costretto le forze governative al ritiro dall’area del porto di Sher Khan Bandar, sul fiume Panj, al confine tra i due Paesi. Lo ha reso noto il governatore della Regione autonoma di Gorno-Badakhshan, Yodgor Fayzov, dicendosi inoltre pronto ad accogliere fino a 10 mila profughi dall’Afghanistan in caso di aggravamento della situazione in quel Paese. In passato fu l’Afghanistan ad accettare rifugiati dal Tagikistan nel periodo della guerra civile nel Paese centrasiatico. Si sono intensificati nelle ultime ore gli scontri tra le Forze di nazionali di difesa e di sicurezza afgane (Andsf) e i talebani nel nord dell’Afghanistan, e nei pressi del confine con il Tagikistan, mentre i ribelli islamisti continuano a prendere il controllo di diversi distretti strategici. (segue) (Res)