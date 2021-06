Tagikistan: talebani al confine afgano, guardie di frontiera in massima allerta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 70 i distretti conquistati dai talebani negli ultimi due mesi, a fronte di difficoltà e gravi ritardi nell’invio di truppe di rinforzo nelle aree contese, perlopiù zone rurali. Secondo un membro del consiglio provinciale di Balkh, Raihana Sadat, citato da “Tolo News”, “molte aree stanno cadendo sotto il controllo dell’opposizione armata perché le forze di sicurezza sono sotto assedio e non hanno equipaggiamenti o forniture”. Mentre il ministero della Difesa di Kabul annuncia l’invio di rinforzi in diverse aree del Paese, un attivista parla del ritiro “senza alcuna resistenza” delle forze di sicurezza di stanza in vari distretti occupati dai talebani. Per migliorare la situazione di sicurezza “tutte le opzioni sono sul tavolo”, ha detto lunedì scorso, 21 giugno, il portavoce del ministero della Difesa, Rohullah Ahdmzai. (Res)