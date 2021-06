Covid: Draghi, per produrre vaccini serve partecipazione del settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Produrre i vaccini è complicato, ci vuole un trasferimento di know-how e partecipazione del settore privato. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo oggi al Senato. La Commissione Ue ha presentato una proposta all’Organizzazione mondiale del commercio “per l’attribuzione obbligatoria di licenze per produrre vaccini” contro il Covid, mentre nel frattempo si individuano siti produttivi in Africa, “ma non basta”. “Produrre i vaccini è complicato, ci vuole un trasferimento del know-how, ci vuole partecipazione del settore privato”, ha ricordato, spiegando però che le grandi case farmaceutiche hanno prodotto due miliardi di dosi per Paesi a basso reddito a prezzo di costo. Draghi ha però messo in evidenza come in materia vi sia una “discussione molto fertile”. (Frm)