Ucraina: governo prevede crescita economica al 4 per cento entro fine 2021

- Il governo ucraino prevede che l'economia nazionale crescerà di oltre il 4 per cento entro la fine del 2021. Lo ha reso noto il primo ministro Denys Shmyhal. "Nel secondo trimestre di quest'anno, dopo il miglioramento della situazione pandemica, vediamo tassi di crescita migliori in tutti i settori dell'economia. In generale, le previsioni del governo per l'anno rimangono invariate, l'economia dovrebbe crescere di oltre 4 per cento", ha detto Shmyhal durante una riunione del governo, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". Secondo il primo ministro, gli investimenti e l'aumento dell'attività imprenditoriali sono tra i principali fattori che possono promuovere la crescita economica. "La legge adottata sul sostegno statale ai progetti di investimento ha già ricevuto riscontri positivi dalle imprese. Il governo continua a migliorare il quadro normativo in modo che questa legge sugli investimenti possa diventare veramente efficace", ha affermato Shmyhal, ricordando l'inizio della procedura di privatizzazioni prevista per l'estate. (Rum)