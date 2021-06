I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Risanamento affida a Suez-Semp le attività di bonifica ambientale dell'area Santa Giulia - In seguito a una gara d’appalto internazionale, Risanamento spa, attraverso la propria controllata Milano Santa Giulia spa, ha affidato all’Ati Suez-Semp la bonifica ambientale dell’area Milano Santa Giulia, per un corrispettivo pari a più di 80 milioni di euro, dei quali circa 64 milioni di euro relativi alle attività di bonifica e circa 18 milioni di euro relativi alle attività di “riempimento”. Lo comunica l'azienda in una nota. "L’operazione rappresenta uno dei maggiori progetti di recupero ambientale urbano d’Europa e un nuovo incarico di rilievo per Suez - si legge nelle nota - assunto grazie alla sua consolidata esperienza a livello europeo in materia di smaltimento rifiuti e decontaminazione del suolo, Industrial Waste Specialties (Iws), e per Semp, società con esperienza ventennale nell’ambito delle bonifiche ambientali e del risanamento di aree industriali dismesse". "Siamo contenti di avere portato a compimento anche questo importante tassello relativo al progetto di Milano Santa Giulia, che consentirà, alla conclusione dei lavori, di iniziare l'attività vera e propria di costruzione dell'area che ospiterà la Arena, luogo delle prossime Olimpiadi invernali del 2026" ha commentato Davide Albertini Petroni, amministratore delegato di Milano Santa Giulia spa. (segue) (Rem)