I fatti del giorno - Milano (2)

- - Covid: Moratti, in Lombardia variante inglese prevalente al 64 per cento, variante delta al 3,2 per cento - La variante inglese rimane ancora quella prevalente in Lombardia, al 64 per cento, seguita da quella indiana. Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante una conferenza stampa a Palazzo Pirelli sull'andamento della campagna vaccinale. "Abbiamo deciso in questo periodo in cui abbiamo pochi positivi di sequenziare tutti i positivi, e lo confermo anche in questo momento - ha detto Moratti - tutti i positivi vengono sequenziati per tenere sotto controllo le varianti. A giugno abbiamo come variante prevalente la variante alfa, quella inglese, al 64 per cento, e l'indiana divisa in due, la variante delta al 3,2 per cento e la K alla 0,8, la brasiliana all'1 e la sudafricana al 2 per cento". "Questo è il quadro - ha precisato Moratti - che presenta numeri più alti rispetto a settimana scorsa perché li abbiamo sequenziati tutti e questo innalza i numeri rispetto alle varianti". (segue) (Rem)