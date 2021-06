I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Sala su reintroduzione coprifuoco contro movida, capisco che in alcune vie sia difficile, ma chiedo tolleranza - "Questo è un anno particolare in cui c’è bisogno di lavorare. È chiaro che non immagino in condizioni normali una diffusione così larga degli spazi all’aperto, ma quest’anno va un po’ così, ne dobbiamo tener conto, i locali e le discoteche sono chiusi e i ragazzi da una parte o dall’altra in giro stanno". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla festa della Guardia di Finanza rispondendo a chi gli ha chiesto un commento su un ordine del giorno del municipio 1 firmato da Pd e Lega che vuole, di fatto reintrodurre il coprifuoco introducendo misure restrittive per i locali notturni. "Io capisco il fatto che in alcune vie sia difficile ma chiedo un po’ a tutti tolleranza, non dev’essere questa la regola dell’estate", ha concluso Sala. (segue) (Rem)