I fatti del giorno - Milano (4)

- - Lombardia: guardia di finanza, nel 2020 scoperti 1.086 reati fiscali e sequestrati 181 milioni - Nel 2020, l’attività dei reparti della guardia di finanza della Lombardia è continuata ininterrottamente, orientandosi verso quei fenomeni di illegalità che durante la fase di emergenza sanitaria hanno trovato occasione di maggior diffusione, facendo così registrare sensibili incrementi dei risultati nel contrasto alle grandi frodi fiscali, alle truffe riguardanti i finanziamenti pubblici, agli interessi patrimoniali della criminalità organizzata, ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e usura nonché ai traffici illeciti. Sono stati scoperto 1.086 i reati fiscali a carico di 1.641 soggetti denunciati, di cui 111 arrestati, e patrimoni sequestrati nei confronti di grandi evasori per 181 milioni di euro, con un incremento del 20 per cento rispetto al 2019. A questi si aggiungono ulteriori sequestri per 43 milioni di euro e confische per oltre 12 milioni di euro, nei confronti di 107 soggetti connotati da “pericolosità economico- finanziaria”, intendendosi per tali coloro che, per condotta e tenore di vita, si ritiene che vivano abitualmente con i proventi derivanti da attività delittuose a contenuto economico – finanziario, come quelle di natura tributaria, societaria o fallimentare. Particolare attenzione è stata riservata alle frodi Iva organizzate, basate su fatture false, società “fantasma” e di comodo, indebite compensazioni fra debiti e crediti fiscali fittizi, con 655 casi individuati, pari ad oltre il doppio di quelli della precedente annualità. (segue) (Rem)