Russia: ministero Esteri accusa Germania di non aver risposto a otto richieste su questione Navalnyj

- La Germania ha lasciato senza risposta un totale di otto richieste dell'Ufficio del procuratore generale russo sulla situazione sviluppatasi intorno all'attivista Aleksej Navalnyj. Qualsiasi affermazione di Berlino riguardo alle indagini su questo caso è quindi ipocrita. Lo ha detto in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Le forze dell'ordine tedesche hanno lasciato senza una sola risposta significativa un totale di otto richieste dell'Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa di assistenza legale internazionale sulla situazione relativa a Navalnyj", ha affermato la portavoce degli Esteri. Zakharova ha sottolineato che le autorità della Germania sono ben consapevoli che la Russia non può avviare un potenziale procedimento penale senza fornire i materiali pertinenti. "Vista la difficile ed estremamente sospetta non collaborazione delle autorità tedesche, sembra assolutamente insensato portare avanti un dialogo con loro su qualsiasi aspetto di questo caso", ha dichiarato Zakharova.(Rum)