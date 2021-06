Roma 2021: Calenda, Caudo è preparato ma si è acconciato con Pd, continui lì suo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, ha spiegato in una conferenza stampa nei giorni scorsi che nel Partito democratico ci sono anche forze buone ma che non sono valorizzate. Alla domanda se tra queste “forze buone” ci fosse Giovanni Caudo, arrivato secondo alle primarie del centrosinistra per il sindaco e rispetto al quale è stato affermato da esponenti del Pd che avrebbe ricevuto l’appoggio di Azione, Calenda in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha detto: “Sì, secondo me Giovanni Caudo è una persona preparata, il problema è che si acconciano sempre. Si acconciano significa che Caudo ha detto delle cose molto chiare sulle primarie, cioè che l'affluenza non era di 46 mila persone, dato che serviva a dire di aver superato Giachetti, e che era molto inferiore e c'erano stati dei brogli. Poi però se lo è rimangiato, ha fatto degli accordi e si è acconciato. Il Pd, il centrosinistra in generale, a Roma ha tante persone in gamba – ha sottolineato Calenda –, però alla fine si acconciano sempre”. Calenda ha poi aggiunto: "Penso che lui abbia fatto una scelta, secondo me sbagliata, di acconciarsi con il Pd, ma ora sta lì e fa quel percorso".(Rer)