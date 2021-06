Umbria: Paparelli (Pd), salvaguardare polo mantenimento armi leggere di Terni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salvaguardare il polo di mantenimento delle armi leggere di Terni e rilanciare il museo delle armi”. È quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Partito democratico, Fabio Paparelli, annunciando la presentazione di una mozione: “Il Polo impiega attualmente meno di 250 dipendenti civili, a fronte di una pianta organica di 384 unità. Un’ulteriore riduzione del numero dei dipendenti non consentirebbe la prosecuzione dell’attività della fabbrica, privandola delle necessarie risorse non solo in termini numerici, ma anche di capacità professionali e tecniche. E questo porterebbe ad una inevitabile dismissione del Polo”. Paparelli ha continuato: "La mozione impegna la giunta a chiedere al Ministero della Difesa, di concerto con i parlamentari umbri, di salvaguardare l'attuale organico e di promuovere un ricambio di personale da convogliare nel ciclo produttivo del Polo, attraverso concorsi pubblici. In questo modo si potrebbe assicurare, oltre alla sicurezza dei nostri militari, anche un’opportunità di lavoro qualificato per le generazioni più giovani, chiedendo che venga concessa anche la possibilità di trasmissione di know how tramite esperienze di formazione che permettano la realizzazione di una specificità all’interno del Polo. Inoltre si potrebbero immaginare anche assunzioni temporanee mediante agenzie interinali”. (segue) (Ren)