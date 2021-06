Umbria: Paparelli (Pd), salvaguardare polo mantenimento armi leggere di Terni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paparelli ha aggiunto: “Per questo sarebbe importante promuovere con urgenza un tavolo tecnico con rappresentanti del Comune di Terni, della Regione Umbria, del Ministero della Difesa, del Polo di Mantenimento e delle rappresentanze dei lavoratori per mettere in atto tutte le misure affinché venga garantita la continuità dell’attività e la stessa permanenza del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni. In quest’ottica potrebbe essere utile riaprire un tavolo di confronto con il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, la Regione dell’Umbria e il comune di Terni per riprendere la progettualità relativa alla realizzazione del Museo delle armi, che rappresenta nel nostro Paese l’area espositiva più grande e più caratteristica”. Dunque ha continuato: “Inoltre la giunta dovrebbe adoperarsi per garantire risorse adeguate nel budget annuale e pluriennale della Difesa per assicurare investimenti tesi all'ammodernamento tecnologico e per l'esercizio delle attività di lavorazione e servizi del Polo di Terni. Infine sarebbe il caso di prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla struttura dello stabilimento di viale Brin, che versa da tempo in condizioni precarie e fatiscenti. Una situazione non consona al decoro della prima e più antica fabbrica militare del nascente Stato Unitario, che rappresenta un bene architettonico, artistico e culturale, un monumento della industria e memoria storica della città di Terni”. (Ren)