G20: M5s, approvata nostra risoluzione per proseguire promozione parità genere

- "La Leader's Declaration dell'ultimo G20 in Arabia saudita ha sancito la necessità di portare avanti le politiche per l'uguaglianza di genere in tutti i Paesi partecipanti. Quest'anno la presidenza di turno del G20 è detenuta dal nostro Paese e tra le principali sfide per una ripresa incentrata sulle persone, è necessaria una particolare attenzione alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, al ruolo dei giovani e all'empowerment femminile. Con la risoluzione approvata alla Camera, a prima firma della nostra Maria Edera Spadoni, il Governo si è impegnato ad attivarsi proprio in sede G20, affinché venga rispettato quanto deciso nella Leader's Declaration, delineando sotto la Presidenza italiana una roadmap comune per accelerare i progressi per il raggiungimento dell'obiettivo di Brisbane, anche attraverso l'adozione di misure per rimuovere le barriere alla partecipazione economica e all'imprenditorialità delle donne". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle componenti della commissione Esteri della Camera. (segue) (Com)