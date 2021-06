G20: M5s, approvata nostra risoluzione per proseguire promozione parità genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno riguarda soprattutto il rispetto delle previsioni contenute nello statement n.25 (Women's Empowerment) in cui viene indicata la necessità di proseguire nella promozione della parità di genere, nel contrasto agli stereotipi, nella riduzione del gap salariale. Non possiamo ignorare che l'emergenza epidemiologica ha infatti colpito interi settori e categorie produttive ma con conseguenze diverse nelle varie fasce della popolazione. Il tasso di occupazione femminile in Italia è uno dei più bassi d'Europa e una recente indagine Istat sottolinea il triste dato del nostro Paese, secondo cui nel 2020 sono stati oltre 440 mila i posti di lavoro persi di cui circa 312 mila occupati da donne. Solo attraverso una concreta parità di genere in ogni ambito della vita sociale e professionale riusciremo davvero a far ripartire la crescita economica del Paese", concludono. (Com)