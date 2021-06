Roma 2021: Calenda, mai appoggiato Caudo e non lo vorrei in giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi ha detto che Azione ha appoggiato la campagna elettorale di Giovanni Caudo alle primarie del centrosinistra per il sindaco, il candidato Carlo Calenda replica: “Mai, io non ho fatto assolutamente niente, ho sempre detto che ero totalmente contrario alle primarie. Loro (il Pd, ndr) fanno queste cose quando sono in difficoltà. Lo hanno fatto anche a Bologna. Hanno fatto delle primarie in cui Caudo aveva un programma e Gualtieri non aveva niente. Su che hanno votato i cittadini? Su differenze di programma? No, l'apparato ha votato per Gualtieri, perché era Gualtieri che doveva vincere. Non la capisco questa cosa, non capisco come si possa sempre finire a dire 'se non sei con noi, allora sei di destra'. È l'unica cosa che ripetono continuamente, senza mai una proposta”. Così in un’intervista ad “Agenzia Nova” Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, e che alla domanda se porterebbe Giovanni Caudo, già assessore all’Urbanistica nella giunta Marino, in una sua giunta in caso di elezione, ha risposto: “No, penso che lui abbia fatto una scelta, secondo me sbagliata, di acconciarsi con il Pd, ma ora sta lì e fa quel percorso. Se lui me lo ha chiesto? Assolutamente no, io con Caudo ho parlato solo un paio di volte tanto tempo fa, non ho proprio rapporti e lui di me ha detto cose cattivissime. Poi c'è Christian Raimo (assessore della giunta municipale di Caudo, ndr) che mi attacca tutti i giorni, me e la mia famiglia”. E rispetto alla possibilità di cambiare idea da qui a ottobre, Calenda ha chiosato: “Ma no, io sono bello fumantino, ma per me non esiste il rancore per cui anche se capita di sentire Raggi e parlarci, una cosa è quello che avviene in politica, altro è la decenza dei rapporti personali. Non ho problemi, ma comunque non chiamerei Caudo”. Calenda ha infine precisato: “Io mi rivolgo ai cittadini con una proposta e una classe dirigente, se la vogliono bene, se non la vogliono si tengono gli altri. Neanche quando andrò al ballottaggio farò un accordo strutturale con il Pd, non farò entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Saranno i cittadini a scegliere. La cosa deprimente è questa idea di parlare dei cittadini come di voti, quelli sono elettori pensanti: questa idea dei greggi che vengono mossi mi fa schifo, io sono libero perché non ho vissuto di politica”.(Rer)