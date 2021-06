I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciad: fonti stampa, turisti russi arrestati in una "zona rossa" nel nord del Paese - Un numero non precisato di turisti, di nazionalità russa e lituana, sono stati arrestati poco più di una settimana fa nel deserto del Sahara ciadiano, vicino a Faya-Largeau, nel nord del Paese. Lo riporta il quotidiano "Journal du Tchad", secondo cui i fermati sono stati ricondotti "manu militari" nella capitale N'Djamena, dove si trovano agli arresti domiciliari in un albergo in attesa della conclusione delle indagini in corso per determinare le ragioni della loro presenza in una zona considerata “rossa”, ovvero teatro di operazioni militari. La comitiva sarebbe arrivata dal Camerun intorno al 25 maggio, prima di risalire tutto il territorio ciadiano a bordo di un fuoristrada 4x4 fino al deserto del Sahara in direzione della Libia meridionale, dove sono stati arrestati. Secondo quanto riferito, i loro passaporti, telefoni, computer e bussole sono stati sequestrati e il loro contenuto è stato esaminato dai servizi di intelligence del Ciad coadiuvati da quelli israeliani. (segue) (Res)