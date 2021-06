I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d'Avorio: cospirazione e attentato a sicurezza dello Stato, ex premier Soro condannato all'ergastolo - L'ex premier ivoriano Guillaume Soro, che vive da anni in esilio all'estero, è stato condannato in contumacia all'ergastolo con l'accusa di cospirazione e attentato alla sicurezza dello Stato. È la sentenza pronunciata oggi al termine di un processo iniziato il 19 maggio scorso al tribunale penale di Abidjan nei confronti di Soro, accusato di attentato all'autorità dello Stato nonché di "divulgazione e pubblicazione di notizie false che screditano le istituzioni e il loro funzionamento”. Leader della ribellione che controllava l'area settentrionale della Costa d'Avorio negli anni 2000, Soro è un ex alleato militare del presidente in carica Alassane Ouattara - che aveva sostenuto durante la crisi post-elettorale del 2010-2011 contro l'allora presidente uscente Laurent Gbagbo - diventando prima premier e poi presidente dell'Assemblea nazionale sotto il primo mandato dell'attuale capo dello Stato. Tuttavia i rapporti tra i due si incrinarono gradualmente fino alla rottura consumata all'inizio del 2019, dovuta - secondo diversi osservatori politici - alle ambizioni presidenziali di Soro. (segue) (Res)