I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Repubblica Centrafricana: Guterres denuncia "uso eccessivo della forza" da parte di esercito e gruppi armati - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "profondamente preoccupato" per "l'uso eccessivo della forza" da parte delle forze di sicurezza e dei gruppi armati nella Repubblica Centrafricana, denunciando il "notevole aumento" delle violazioni dei diritti umani, comprese le violenze sessuali legate al conflitto, gli sfollamenti forzati e la discriminazione delle minoranze etniche e religiose. Nel presentare oggi al Consiglio di sicurezza il rapporto Onu sulla Repubblica Centrafricana, Guterres ha parlato di un contesto della sicurezza ancora “precario”, sebbene siano stati compiuti progressi, e ha denunciato l'aumento "inaccettabile e senza precedenti" delle minacce e degli atti ostili contro le truppe della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), con la segnalazione di frequenti attentati alla libertà di movimento delle pattuglie della missione, perquisizioni di veicoli e residenze nonché minacce al personale Onu da parte delle forze di sicurezza nazionali. Il rapporto denuncia inoltre il peggioramento della situazione umanitaria "al livello più basso degli ultimi cinque anni", con un terzo della popolazione sfollata, più della metà della che vive in uno stato di di insicurezza alimentare e metà dei bambini che non va a scuola. Unica nota positiva del rapporto sono i i preparativi in corso per il dialogo nazionale, il dispiegamento di personale giudiziario e la ripresa della maggior parte delle roccaforti dei gruppi armati ribelli da parte delle forze di sicurezza di Bangui. (Res)