- Ungheria: governo condanna le parole di von der Leyen sulla legge anti Lgbti - Le dichiarazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono una vergogna. Lo si legge in un comunicato del governo ungherese in risposta alle dichiarazioni di von der Leyen sulla legge anti Lgbti approvata da Budapest. Le sue dichiarazioni sono vergognose perché "sono basate su accuse false". La legge oggetto del contendere "protegge i diritti dei bambini, garantisce i diritti dei genitori e non si applica ai diritti di orientamento sessuale di coloro che hanno più di 18 anni", ragione per la quale non è discriminatoria, afferma la nota. Le affermazioni della presidente della Commissione Ue sono altresì vergognose perché la legge ungherese "si basa sull'articolo 14 (3) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" e perché rappresenta "un'opinione partigiana senza una previa valutazione imparziale". (segue) (Res)