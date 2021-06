© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: governo approva proposta di bilancio 2022 - Il governo tedesco ha approvato la proposta di bilancio per il 2022 che, presentata al ministro delle Finanze Olaf Scholz, prevede un indebitamento netto di 99,7 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta di un notevole aumento dagli 81,5 miliardi di euro stimati in precedenza. Tale incremento si è reso necessario per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus e le misure di protezione del clima. In questo modo, il debito contratto dalla Germania durante la pandemia di Covid-19 tra il 2020 e il 2022 salirà fino a circa 470 miliardi di euro. Il progetto di bilancio approvato dall'esecutivo federale scadrà con le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. Tuttavia, il documento servirà da base per l'esercizio provvisoria prima che il prossimo governo tedesco presenti una nuova proposta di bilancio nel 2022. (segue) (Res)