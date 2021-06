© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Ecdc, variante Delta sarà 90 per cento casi a fine agosto - Sulla base delle prove disponibili, la variante Delta è tra il 40 per cento e il 60 per cento più trasmissibile rispetto alla variante Alpha e può essere associata a rischio di ricovero. Inoltre, si prevede che il 70 per cento delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto a questa variante nell'Unione europea entro l'inizio di agosto e il 90 per cento delle infezioni entro la fine di Agosto. Lo ha comunicato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che ha spiegato che, secondo le prove disponibili, coloro che hanno ricevuto solo la prima dose di un ciclo di vaccinazione a due dosi sono meno protetti contro la variante Delta rispetto alle altre varianti, indipendentemente dal tipo di vaccino. Tuttavia, la vaccinazione completa fornisce una protezione quasi equivalente contro la variante Delta. Secondo l'Ecdc, gli scenari indicano che qualsiasi allentamento durante i mesi estivi delle misure non farmaceutiche che erano in atto nell'Ue all'inizio di giugno potrebbe portare a un rapido e significativo aumento dei casi giornalieri in tutte le fasce d'età, con un aumento associato dei ricoveri ospedalieri e dei decessi, che potrebbero raggiungere gli stessi livelli dell'autunno del 2020 se non verranno prese misure aggiuntive. (segue) (Res)