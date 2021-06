© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: oggi udienza per estradizione di alcuni ex terroristi rossi italiani - Alcuni degli ex terroristi di estrema sinistra fermati a fine aprile a Parigi compaiono oggi alla Corte d'appello della capitale francese nell'ambito del loro processo di estradizione. Tra questi ci saranno Marina Petrella, Roberta Cappelli, Enzo Calvitti e Narciso Manenti. Nel corso dell'udienza, che comincerà alle 16, verranno affrontate questioni preliminari. (Res)