Pa: Brunetta, da Corte Conti significativo riconoscimento a donne e uomini amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto con grande soddisfazione del significativo riconoscimento espresso oggi dalla Corte dei Conti nei confronti delle donne e degli uomini impegnati nelle amministrazioni pubbliche che, nel 2020, hanno affrontato in poche settimane - cito testualmente - 'uno shock organizzativo senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale', riuscendo a mettere mano 'alla più imponente reingegnerizzazione dei processi amministrativi che il nostro Paese abbia mai conosciuto' e che 'nonostante le notevoli difficoltà', hanno svolto 'le attività di propria competenza in modo completo e sostanzialmente tempestivo'". Lo sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, commentando la la relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2020. (segue) (Rin)