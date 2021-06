Pa: Brunetta, da Corte Conti significativo riconoscimento a donne e uomini amministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio i 'volti della Repubblica', come li ha definiti il presidente Mattarella, sono al centro del nostro lavoro di riforma della Pubblica amministrazione, una rivoluzione già in atto. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e i primi decreti che lo accompagnano rappresentano un deciso investimento sulle persone e rispondono all’urgenza indicata dai magistrati contabili: quella di rinnovare e riqualificare il capitale umano pubblico per sostenere la sfida della transizione digitale e ambientale e per garantire servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese. Con il decreto reclutamento abbiamo tracciato la rotta del cambiamento: una nuova Pa per una nuova Italia". (Rin)