Primarie Roma: Calenda, stranieri a voto fanno pensare dopo quanto denunciato da Buzzi

- Sulla polemica inerente alle comunità straniere che hanno votato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma "penso che sia un po' strano quando tutti arrivano nello stesso posto e allo stesso momento, può essere che arrivino tutti allo stesso seggio e allo stesso momento perché abitano lì, quello che è successo in passato però è che alle primarie sono state portate truppe cammellate di vario genere”. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova” il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda. “Non lo dico io – ha sottolineato Calenda –, Buzzi lo dice in un'intervista con grande chiarezza anche nel suo libro e nessuno lo ha querelato per questo. Non possiamo far finta di niente davanti a questo. A me non frega nulla, sono questioni loro (del Pd, ndr), ma credo che il Pd non possa far finta di niente”.(Rer)