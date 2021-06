Repubblica Ceca: ministro Esteri a colloquio con i partiti su rapporti con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero degli Esteri ceco si è svolta oggi la prima tavola rotonda sui rapporti con la Russia. Lo ha detto in un messaggio su Twitter il titolare del dicastero, Jakub Kulhanek. Il ministro ha ringraziato "tutti i partiti politici per la partecipazione". "Sebbene le relazioni tra Repubblica Ceca e Russia siano in una fase difficile, è necessario parlare del loro futuro" e questo non è possibile "senza un ampio consenso politico", ha detto Kulhanek. Secondo quanto afferma l'agenzia di stampa "Ctk", il ministro non ha detto molto altro sulla natura e il contenuto dell'incontro, se non che la discussione è stata fattuale e che le conclusioni di queste consultazioni torneranno utili all'indomani delle elezioni parlamentari del prossimo ottobre. Il quotidiano "Denik N" rivela che alcuni politici hanno insistito sulla necessità per Praga di chiedere un risarcimento e delle scuse da Mosca per le esplosioni ai depositi di munizioni di Vrbetice a fine 2014, che per il controspionaggio ceco sono avvenute con il coinvolgimento di agenti dei Servizi segreti militari russi (Gru). Altri hanno invece spinto verso una normalizzazione dei rapporti con la Russia dopo le recenti tensioni. (Vap)