- Il coinvolgimento delle comunità straniere di Roma nella campagna elettorale di Azione ci sarà “li candideremo, c'è il capo dei medici della comunità araba, e avremo altre persone che presenteremo, non vuol dire niente che siano stranieri: sono qui, lavorano e crescono i figli”. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova” il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda.(Rer)