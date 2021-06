Auto: De Palma (Fiom), garantire occupazione nella transizione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’incontro di oggi “abbiamo chiesto un tavolo che raggiunga un accordo“ per assicurare “la garanzia occupazionale“ nella transizione industriale ed ecologica. Lo ha detto il segretario nazionale e responsabile automotive della Fiom-Cgil, Michele De Palma, al termine del tavolo sull’automotive al ministero dello Sviluppo economico. “Abbiamo un test per il futuro, che è in corso, e che riguarda in particolare il gruppo Stellantis”, ha aggiunto. (Rin)