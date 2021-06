Usa: il miliardario Warren Buffett si dimette da fiduciario della Fondazione Gates

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario statunitense Warren Buffett, quarto uomo più ricco al mondo secondo "Forbes" proprietario del gruppo Berkshire Hathaway, ha annunciato oggi le dimissioni da fiduciario della Fondazione Bill & Melinda Gates, la più grande organizzazione umanitaria privata del mondo. Lo si legge in un comunicato diramato oggi dal 90enne magnate. Le dimissioni di Buffett dalla Fondazione Gates giungono in un momento in cui l’associazione sta attraversando un periodo travagliato, in particolare dopo il divorzio dei due fondatori. “Per anni sono stato fiduciario (seppur inattivo) di uno dei destinatari dei miei fondi, la Fondazione Bill & Melissa Gates (Bmg). Oggi mi dimetto da quel ruolo, così come ho fatto con tutti gli incarichi aziendali che non siano quelli di Berkshire”. Buffett ha definito “eccellente” la scelta della Fondazione di affidare il ruolo di amministratore delegato a Mark Suzman, “che gode del mio pieno sostegno”. “I miei obiettivi sono al 100 per cento in sincronia con quelli della fondazione, e la mia partecipazione fisica non è necessaria per il raggiungimento di quegli obiettivi”, ha aggiunto il miliardario statunitense. (segue) (Nys)