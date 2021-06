Napoli: D'Angelo, fortemente voluta istituzione del museo dell'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema dell'acqua e la sua importanza è sempre stato a me molto caro e da commissario dell'Abc ho fortemente voluto la realizzazione del museo dell'acqua che sarà inaugurato domani alle 11 grazie alla collaborazione fra "Pietrasanta Polo Culturale Onlus" e l'azienda Speciale Abc. Acqua Bene Comune Napoli". Lo ha spiegato Sergio D'Angelo, candidato sindaco per la città di Napoli: "Le nuove generazioni, ma non solo, devono essere consapevoli che si tratta di una risorsa rara che va tutelata e valorizzata e come tale abbiamo voluto fosse protagonista assoluta del palcoscenico di questo museo". D'Angelo ha concluso: "Ritengo che l'offerta turistica della città di Napoli possa arricchirsi così di itinerari che possono sommarsi a quelli tradizionali, garantendo a chi viene in visita in città delle alternative interessanti culturalmente e socialmente. Questa ė solo una delle cose che voglio fare per lo sviluppo economico culturale della città. L'acqua è un bene di tutti, conoscere significa rispetto" (Ren)