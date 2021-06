Energia: Uecoop, +16 per cento prezzo record benzina pesa su vacanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pieno degli italiani – evidenzia Uecoop - è fra i più cari al mondo con il costo dei carburanti che segue sempre in maniera rapidissima l’aumento del prezzo mondiale del petrolio, che rimane sui massimi degli ultimi anni sui mercati asiatici, mentre non altrettanto velocemente retrocede quando le quotazioni dell’oro nero scendono. Una situazione che – conclude Uecoop - ha pesanti ripercussioni sui bilanci di imprese e famiglie e rappresenta un freno alle possibilità di rilancio del Paese con l’avanzare della campagna di vaccinazione. (Com)