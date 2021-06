Francia: Macron, astensionismo alle ultime elezioni è un "allarme democratico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto tasso di astensionismo raggiunto il 20 giugno al primo turno delle elezioni regionali e dipartimentali è un "allarme democratico". Secondo quanto riferito dal portavoce del governo Gabriel Attal, lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante il Consiglio dei ministri. L'astensionismo il 20 giugno ha raggiunto la quota record del 66,7 per cento. "Il presidente della Repubblica ha anche insistito sulla necessaria mobilitazione nei servizi dello Stato nella distribuzione della propaganda elettorale", ha detto Attal al termine del Consiglio. "Facciamo appello ad un sussulto democratico per domenica prossima. Faccio appello soprattutto alla nostra gioventù che non può lasciare gli altri decidere al suo posto", ha detto il portavoce in merito al secondo turno del 27 giugno. (Frp)