Libia: Blinken, conferenza Berlino opportunità per rafforzare percorso verso elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda conferenza di Berlino sulla Libia rappresenta una “opportunità” per rafforzare il sostegno della comunità internazionale al Paese mentre cerca di organizzare le elezioni del 24 dicembre, per sostenere il cessate il fuoco e per espellere le forze e mercenari stranieri. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una dichiarazione rilasciata a margine dei lavori della seconda conferenza di Berlino sulla Libia che si tiene oggi nella capitale tedesca al livello di ministro degli Esteri. “Vogliamo sfruttare questo momento di opportunità ed esprimiamo un grande ringraziamento alla Germania per aver riunito tutti, per il lavoro che svolge continuamente per cercare di aiutare la Libia a muoversi verso un futuro migliore, più forte e indipendente”, ha dichiarato Blinken. (Geb)