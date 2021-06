Usa: il 53 per cento dei cittadini è favorevole alla regolamentazione delle Big Tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre la metà dei cittadini statunitensi è favorevole alla regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche, ma la considerano come una bassa priorità per le autorità. È quanto emerge da un sondaggio di Morning Consult, una società di ricerca statunitense, condotto su 2 mila cittadini in vista della discussione di una serie di disegni di legge antitrust volti a limitare il potere delle Big Tech statunitensi, quali Amazon, Apple, Facebook e Google. Le aziende si sono opposte pubblicamente ai disegni di legge, dicendo che avrebbero “alterato fondamentalmente i servizi su cui gli utenti fanno affidamento”. Secondo l’indagine, il 53 per cento degli intervistati ha detto di essere “abbastanza favorevole” alla nuova legislazione. Il 44 per cento dei cittadini, invece, ha classificato la regolamentazione delle aziende tecnologiche all’ultimo posto nella lista di priorità che il Congresso dovrebbe affrontare che comprende l'economia, la salute pubblica, il cambiamento climatico e le infrastrutture. (segue) (Nys)